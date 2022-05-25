25 Мая 2022 19:00

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В Шымкенте днем 26 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

26 мая ночью на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Уральске ночью 26 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса

Днем 26 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Жезказгане днем 26 мая ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 26 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 26 мая на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 26 мая ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Днем 26 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. В Туркестане днем 26 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.