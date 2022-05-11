11 Мая 2022 19:14

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 21 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

12 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 12 мая ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

12 мая днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, на северо-востоке области порывы 23 м/с. В Уральске днем 12 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

12 мая днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе 12 мая ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.

12 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 м/с.

12 мая на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В Атырау 12 мая днем ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 м/с.