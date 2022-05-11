Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
11 Мая 2022 19:14

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в ряде регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 21 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза.

12 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 12 мая ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

12 мая днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, на северо-востоке области порывы 23 м/с. В Уральске днем 12 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

12 мая днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе 12 мая ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.

12 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 м/с.

12 мая на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В Атырау 12 мая днем ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 м/с.


Читайте также
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Гроза с градом и пыльная буря ожидаются в Казахстане 12-14 мая
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 11 мая
Подъем уровня воды в реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается 10 и 11 мая
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау
Популярное
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
Пересадку почки от матери к дочери провели в Таразе
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана
Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костей
Центр онкологии и хирургии откроют в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ
Аннулированы более 250 результатов пробного ЕНТ в РК – директор Наццентра тестирования
Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента
Счета на 3 млрд тенге заморожены по трем российским банкам - Мадина Абылкасымова
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Казахстан выиграл второй бой женского чемпионата мира 2022 по боксу в Стамбуле
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Астана Балет покорил жителей Талдыкоргана
Архив