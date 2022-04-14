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    Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

    14 Апреля 2022, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 15 апреля ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области порывы 16 м/с.

    В Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в период сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Днем 15 апреля на юго-востоке Карагандинской области - ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром 15 апреля на западе Кызылординской области- гроза.

    Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Регионы Казахстана Погода
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