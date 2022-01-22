Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе и центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ожидается туман.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.

В городе Шымкенте ожидается временами туман.



