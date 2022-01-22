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    Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

    22 Января 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе и центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ожидается туман.

    На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.

    В городе Шымкенте ожидается временами туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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