Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.
В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе и центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ожидается туман.
На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.
В городе Шымкенте ожидается временами туман.
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