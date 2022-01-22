+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

22 Января 2022 19:24
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости – МИИР РК
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 января Морозы прогнозируют на западе и севере Казахстана 22 января Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

На западе Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе и центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В городе Петропавловске ожидается туман.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.

В городе Шымкенте ожидается временами туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Западно-Казахстанская область   #Кызылординская область   #Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Шымкент   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости – МИИР РК
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 января
Морозы прогнозируют на западе и севере Казахстана 22 января
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Популярное
1 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
2 Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
3 Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
4 Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
5 Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали - Бердибек Сапарбаев
6 Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Читайте также
Из-за взрыва газа в автомобиле сгорел дом в Атырауской области
Улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали - Бердибек Сапарбаев
Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив