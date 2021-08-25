Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
26 августа в Актюбинской области сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов.
Днем 26-28 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Днем 26, сутки 27-28 августа ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 26 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 26 августа ожидается сильная жара 36 градусов.
Днем 26 августа на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов. В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается 26 августа днем северный, северо-западный, сутки 27-28 августа северный, северо-восточный ветер в центре и юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 26 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.
Днем 26 августа в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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