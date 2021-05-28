НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 28 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный местами 18 м/с, сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

28 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау временами ожидается гроза.

Днем 28 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

28 мая в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Таразе 28 мая ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. На юге области сохраняется сильная жара до 38 градусов. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

28 мая в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный местами 15-20. Местами сохраняется сильная жара 35 градусов.

28 мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.