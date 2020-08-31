Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В семи областях Казахстана объявлены штормовые предупреждения, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Мангистауской области 1 сентября местами ожидается туман. В Актау туман прогнозируют ночью и утром 1 сентября. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 1 сентября в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 80-85%.

В Кызылординской области 1 сентября местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ночью и утром 1 сентября ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный порывы, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%.

Днем 1 сентября в Карагандинской области сохраняется жара 36 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-75%.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске 1 сентября ожидается ветер западный днем, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

1-3 сентября в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью 1 сентября, сутки 2 и 3 сентября - ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 м/с. В Таразе ночью 1, 3 сентября временами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Днем 31 августа – 2 сентября в Актюбинской области местами ожидается сильная жара 35-36 градусов. В Актобе: днем 31 августа – 2 сентября ожидается сильная жара 35 градусов. Вероятность шторма 95-100%.