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    Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

    2 Октября 2022, 18:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.

    На западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на большей части области 15-20, на западе области порывы 23 м/с. В городе Атырау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ветер юго-восточный днем порывы 18 м/с.

    Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Актау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане временами ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Жетысуская область
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