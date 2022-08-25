Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а также ожидаются туман и грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. На севере области ночью и утром ожидается туман.

Ночью 26 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман.

Днем 26 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В северной части Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с. В Павлодаре 26 августа днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

На большей части Кызылординской области, на юге Западно-Казахстанской области и на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

