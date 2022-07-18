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      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

    18 Июля 2022, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью на севере, в центре, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов, на юге области очень сильная жара 43 градусов. В городе Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный ночью порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

    Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

    Днем на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-43 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидается сильная жара 40-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области и в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, в пустынных районах области сохраняется сильная жара 41 градус. В городе Туркестане днем сохраняется сильная жара до 41 градуса.

    Днем на юге Улытауской области ожидается очень сильная жара 40-42 градусов. В городе Жезказгане днем ожидается очень сильная жара 40 градусов.

    В городе Шымкенте днем ожидается сильная жара 40-43 градуса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Регионы Шымкент Погода Улытауская область
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