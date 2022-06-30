30 Июня 2022 19:52

Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный 01 июля на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.