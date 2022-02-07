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    Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

    7 Февраля 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 м/с.

    На юге Актюбинской области ожидается туман.

    8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.

    8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью и утром 8 февраля ожидаются туман, гололед.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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