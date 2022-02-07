Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается туман.

8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.

8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью и утром 8 февраля ожидаются туман, гололед.