Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 м/с.
На юге Актюбинской области ожидается туман.
8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.
8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 м/с.
На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидается туман.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью и утром 8 февраля ожидаются туман, гололед.
- Озвучены итоги соцэкономического развития Костанайской области
- Из снежного плена вызволили костанайцев полицейские и спасатели
- В Казахстане 8-10 февраля ожидаются осадки, туман и гололед
- Зарплату 40 туркестанских учителей похитил мошенник
- Школа на 1200 мест открыта в Мактаарале
- Женщины-военнослужащие Нацгвардии в Уральске впервые участвовали в спартакиаде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана