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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

7 Февраля 2022 18:00
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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается туман.

8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ожидается туман.

8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью и утром 8 февраля ожидаются туман, гололед.

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#Акмолинская область   #Актюбинская область   #Жамбылская область   #Западно-Казахстанская область   #Костанайская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Погода  
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