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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

14 Декабря 2021 18:12
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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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15 декабря на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау 15 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

15 декабря на северо-востоке, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем на севере, северо-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 15 декабря ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днем 15 декабря на севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 15 декабря - ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

15 декабря на юге Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром 15 декабря на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте 15 декабря ожидается временами туман. В Туркестане в первой половине ночи 15 декабря ожидается туман.

15 декабря на севере Мангистауской области ожидается туман. На западе и в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе и в центре области порывы 17-22 м/с. В Актау 15 декабря ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 17-22 м/с.

Днем 15 декабря на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе области 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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