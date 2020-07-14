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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Июля 2020, 21:00
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Карагандинской области 15 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Караганде ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 75-80 %.

В Западно-Казахстанской области 15 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Уральске днем 15 июля ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, порывы 18

м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Актюбинской области днем 15 июля местами ожидаются порывы юго- восточного ветра 18 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Атырауской области д нем 15 июля местами ожидается ветер северо- западный с переходом на юго-восточный 18 м/с.

Вероятность шторма 80-85 %.

В Мангистауской области 15 июля днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 18 м/с. Днем местами сохраняется сильная жара 38-42 градусов.

В Актау днем 15 июля ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 15 июля местами ожидается пыльная буря. Ветер северо- восточный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градуса.

В Кызылорде 15 июля ожидаются ветер северо-восточный - порывы 15-20 м/с, пыльная буря. Днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Вероятность шторма 90-100%.

В Жамбылской области 15-17 июля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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