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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

    24 Февраля 2022, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается гололед.

    На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман, гололед. В городе Актобе ожидается гололед.

    На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

    На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В городе Уральске днем гололед. Ночью и утром ожидается туман

    На западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром 25 февраля ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром 25 февраля ожидается туман.

    На востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15 м/с.

    В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман

    Ночью на севере Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. В городе Павлодаре утром и днем ожидается гололед.

    Ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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