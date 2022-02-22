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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

    22 Февраля 2022, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель, туман и другие штормовые явления ожидаются 23 февраля в нескольких областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Ночью в восточной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На северо-западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области ожидается туман. г. Актобе: 23 февраля ночью и утром ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юго-западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, гололед. В городе Павлодаре ночью и утром ожидается туман, гололед.

    Ночью на востоке, днем севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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