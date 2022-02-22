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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

22 Февраля 2022 16:37
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель, туман и другие штормовые явления ожидаются 23 февраля в нескольких областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Ночью в восточной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На северо-западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области ожидается туман. г. Актобе: 23 февраля ночью и утром ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юго-западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, гололед. В городе Павлодаре ночью и утром ожидается туман, гололед.

Ночью на востоке, днем севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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