Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Нур-Султане 6-7 декабря ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 06, сутки 07 декабря порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

6, 7 декабря в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. 6 декабря местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 6-7 декабря - туман, гололед, метель.

В Кокшетау 6 декабря временами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Ночью и утром 07 декабря ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

6 декабря в Актюбинской области местами ожидается метель. Ветер юго-западный, местами 18 м/с. В Актобе 3 декабря ожидается временами метель. Ветер юго-западный, порывы 16 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области ожидается 6 и 7 декабря в Восточно-Казахстанской области, ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. 6 декабря в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 6-7 декабря местами туман, гололед, метель. В Усть-Каменогорске 6 декабря - усиление ветра порывами 15-20 м/с.

6 декабря в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5 тепла, местами 3 мороза.

6 декабря в Костанайской области ожидаются местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае днем 6 декабря ожидаются метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

6 декабря в Кызылординской области сохраняется юго-западный ветер местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%

6, 7 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами туман, гололед, метель.

В Петропавловске днем 6 декабря ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

6, 7 декабря в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, 7, 8 декабря в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.