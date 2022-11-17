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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

17 Ноября 2022, 18:04
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
17 Ноября 2022, 18:04

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильный ветер ожидаются в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, утром и днем в центре области 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане 18 ноября ночью и утром временами ожидается туман.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске 18 ноября ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью 18 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, юге области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается туман.


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