24 Июля 2022 18:00

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и шквальный ветер ожидается 25 июля в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 25 июля на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области - пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 25 июля ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июля на юге, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Актау 25 июля ожидается гроза.

25 июля на западе, юге и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. В Атырау 25 июля ожидается гроза.

Днем 25 июля на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юго-западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске 25 июля ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный, днем при грозе порывы 18 м/с.

25 июля днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе 25 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15 м/с.

25-27 июля в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. 25-27 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 27 июля сохраняется сильная жара 40 градусов. 25-27 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.