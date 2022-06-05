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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    5 Июня 2022, 22:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики 6 июля в 11 областях Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 м/с. В городе Актобе ночью ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, при грозе порывы 15 м/с.

    Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

    Днем на юге и в центре Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем на юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

    На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, на юге, северо-западе, в центре гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, на юге, северо-западе, в центре, на востоке области днем порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидаются дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, днем порывы 18 м/с.

    На востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области и в городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере, юге, в центре области 17-22, порывы 25 м/с.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Алматинская трагедия
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