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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    31 Марта 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана 31 марта объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    1 апреля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске 1 апреля ночью и утром ожидается туман.

    В период 1-3 апреля 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Акмолинской и Павлодарской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

    1 апреля ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 1 апреля ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    1 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается туман.

    1 апреля ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

    1 апреля на севере, юге Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае 1 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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