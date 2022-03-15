Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    15 Марта 2022, 18:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана прогнозируется штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается низовая метель.

    На юге Западно-Казахстанской областиожидаетсятуман. Днем на севере области низовая метель, гололёд. Ветер северо-восточный, восточный, днём на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днём порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидаются туман, в центре и на юге области днем гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днеможидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкентеднем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз