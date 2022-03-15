Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана прогнозируется штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается низовая метель.

На юге Западно-Казахстанской областиожидаетсятуман. Днем на севере области низовая метель, гололёд. Ветер северо-восточный, восточный, днём на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днём порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, в центре и на юге области днем гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днеможидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкентеднем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.