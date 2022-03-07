Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовая погода объявлена в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

На западе, юге Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области в горах Илейского Алатау, Жетысуйского Алатау осадки, ночью сильные (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. Таласский Алатау: осадки, временами сильные (дождь, снег), туман. Западный Алтай, Тарбагатай: осадки, местами сильные (снег, дождь).

На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юге области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ночью ожидается метель. На юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на юго-востоке области порывы 15 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

В городе Нур-Султане ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на юге, днем большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. г. Петропавловск: днем 08 марта ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах туман, гроза. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с.



