Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 18 м/с. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 16 февраля на севере, юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с. 17 февраля ветер ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный 15-20 м/с.

На юге, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.