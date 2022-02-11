Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    11 Февраля 2022, 18:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской области ожидается метель. На северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-западе, юге области 15-20, днем временами порывы 25 м/с, в городе Кокшетау днем ожидается низовая метель.

    Днем на большей части Актюбинской области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается низовая метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

    На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, на юге и востоке области порывы 17-22 м/с. В городе Талдыкоргане утром и днем ожидается гололед.

    В Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау утром и днем сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер западный, местами порывы 17-22 м/с. Киргизский Алатау: днем сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. Таласский Алатау: утром и днем сильный снег. Временами туман, гололед. Западный Алтай: местами низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15 м/с. Тарбагатай: местами низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 м/с.

    В городе Алматы утром и днем временами ожидаются туман, гололед.

    На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман, гололед.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 12-14 февраля на севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, ночью 12, сутки 14 февраля порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью 12, сутки 14 февраля временами 25 м/с.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Уральске ожидается низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами 15-20 м/с.

    Ночью на северо-западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Караганде ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Костанайской области ожидается снег, ночью на севере и юге области сильный снег. На севере и юге области метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере и юге области 15-20, порывы 23 м/с.

    В Кызылординской области в центре области ожидаются туман, ночью в центре, на юге области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидаются туман, ночью гололед.

    Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля 2022 года в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

    В городе Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз