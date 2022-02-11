Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидается метель. На северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-западе, юге области 15-20, днем временами порывы 25 м/с, в городе Кокшетау днем ожидается низовая метель.

Днем на большей части Актюбинской области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается низовая метель, ветер западный, юго-западный, порывы 18 м/с.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, на юге и востоке области порывы 17-22 м/с. В городе Талдыкоргане утром и днем ожидается гололед.

В Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау утром и днем сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер западный, местами порывы 17-22 м/с. Киргизский Алатау: днем сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. Таласский Алатау: утром и днем сильный снег. Временами туман, гололед. Западный Алтай: местами низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15 м/с. Тарбагатай: местами низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 м/с.

В городе Алматы утром и днем временами ожидаются туман, гололед.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман, гололед.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 12-14 февраля на севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, ночью 12, сутки 14 февраля порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью 12, сутки 14 февраля временами 25 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Уральске ожидается низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Караганде ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается снег, ночью на севере и юге области сильный снег. На севере и юге области метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере и юге области 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области в центре области ожидаются туман, ночью в центре, на юге области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидаются туман, ночью гололед.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля 2022 года в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В городе Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.