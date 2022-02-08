Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ожидается туман.

В горах Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау ожидается временами туман, гололед. В горных районах Киргизского Алатау: временами туман, гололед. Таласский Алатау: ночью и утром туман. Западный Алтай: местами снег, низовая метель.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью ожидается туман.

На севере и востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде февраля временами ожидается туман.

В городе Нур-Султане временами ожидается туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.



