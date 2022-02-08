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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    8 Февраля 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ожидается туман.

    В горах Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау ожидается временами туман, гололед. В горных районах Киргизского Алатау: временами туман, гололед. Таласский Алатау: ночью и утром туман. Западный Алтай: местами снег, низовая метель.

    На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидаются туман, гололед.

    В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

    На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью ожидается туман.

    На севере и востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с

    На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде февраля временами ожидается туман.

    В городе Нур-Султане временами ожидается туман.

    На западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

    В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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