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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

8 Февраля 2022 16:12
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ожидается туман.

В горах Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау ожидается временами туман, гололед. В горных районах Киргизского Алатау: временами туман, гололед. Таласский Алатау: ночью и утром туман. Западный Алтай: местами снег, низовая метель.

В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью ожидается туман.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде февраля временами ожидается туман.

В городе Нур-Султане временами ожидается туман.

На западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.


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