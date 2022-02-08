Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе ожидается туман.
В горах Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау ожидается временами туман, гололед. В горных районах Киргизского Алатау: временами туман, гололед. Таласский Алатау: ночью и утром туман. Западный Алтай: местами снег, низовая метель.
В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.
На юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью ожидается туман.
На севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде февраля временами ожидается туман.
В городе Нур-Султане временами ожидается туман.
На западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ночью ожидается туман.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
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