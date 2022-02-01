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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

1 Февраля 2022 18:38
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. В городе Атырау ожидается туман.

На севере области, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

Ночьюна северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, юго-востоке области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Карагандинскойобласти ожидается туман. В городе Караганде ночью ожидается туман.

На юге Костанайской области ожидается туман. Утром и днем на севере, западе области низовая метель. Ветер южный на севере, западе области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе

Кызылорде временами ожидается туман.

На юге и в горных районах Туркестанской области сохраняется туман.

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