Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    29 Января 2022, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со сылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 16 м/с.

    Сутки 30 января на западе, севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

    В южной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман. Ветер юго-восточный, южный в центре области порывы 15-20 м/с.

    На востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере области, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается туман.

    На юге, западе области и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане временами ожидается туман.

    В городе Шымкенте временами ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз