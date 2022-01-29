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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

29 Января 2022 20:11
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со сылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, днем на северо-западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 16 м/с.

Сутки 30 января на западе, севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед.

В южной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман. Ветер юго-восточный, южный в центре области порывы 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере области, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На юге, западе области и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане временами ожидается туман.

В городе Шымкенте временами ожидается туман.


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