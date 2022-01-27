Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Н а северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман. В городе Атырау ожидается туман.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.
На западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
Во второй половине дня на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре области гололед, метель. На севере и в центре области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде во второй половине дня ожидается гололед. Временами сохраняется туман.
На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Актау ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.
В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на юге, западе области и в горных, предгорных районах сохраняется туман. Ветер юго-западный на западе, севере области и в горных и предгорных районах днем 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ночью сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
В городе Шымкенте ночью сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.
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