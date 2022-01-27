+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

27 Января 2022 18:27
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Туман, гололед, сильный ветер - погода 28 января в Казахстане
О сложностях будущей посевной кампании рассказали в СКО Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане

Н а северо-востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман. В городе Атырау ожидается туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

На западе, юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре области гололед, метель. На севере и в центре области сохраняется туман. Ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде во второй половине дня ожидается гололед. Временами сохраняется туман.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Актау ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью на юге, западе области и в горных, предгорных районах сохраняется туман. Ветер юго-западный на западе, севере области и в горных и предгорных районах днем 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане ночью сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ночью сохраняется туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Атырауская область   #Жамбылская область   #Западно-Казахстанская область   #Карагандинская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Шымкент   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Туман, гололед, сильный ветер - погода 28 января в Казахстане
О сложностях будущей посевной кампании рассказали в СКО
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана
Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
4 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Читайте также
Смертельное ДТП на трассе в ЗКО: трое погибли
Ученик из Актау получил приглашение на  обучение в Джейкобс университете в Германии
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив