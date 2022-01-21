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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    21 Января 2022, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается туман.

    В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

    В столице Нур-Султане временами ожидается туман.

    На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

    На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ожидается временами туман.

    В городе Шымкенте ожидается временами туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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