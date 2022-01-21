+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

21 Января 2022 19:43
Поделиться:
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Какая погода ожидается в выходные в Казахстане
В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 января Похолодание прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 21 января Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В столице Нур-Султане временами ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ожидается временами туман.

В городе Шымкенте ожидается временами туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акмолинская область   #Западно-Казахстанская область   #Кызылординская область   #Павлодарская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Мангистауская область   #Шымкент   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Какая погода ожидается в выходные в Казахстане
В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 января
Похолодание прогнозируют в некоторых регионах Казахстана 21 января
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Популярное
1 Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
2 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
3 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
4 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Читайте также
Лекции известных театральных деятелей пройдут онлайн в столице
Какая погода ожидается в выходные в Казахстане
Жизнь Казахстана уже не будет прежней - главврач из Актобе
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Два тайника с оружием указал подозреваемый полицейским Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив