Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с. В городе Уральске ночью ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В столице Нур-Султане временами ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ожидается временами туман.

В городе Шымкенте ожидается временами туман.