Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    20 Января 2022, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

    На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с, днем 22 января порывы 25 м/с. 23 января на юго-западе, в горных районах ожидается гололед. В городе Таразе ожидается туман, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром туман.

    Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. В городе Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

    На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.

    В городе Шымкенте ожидается временами туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
    Какими будут метеоусловия в Казахстане 26 мая
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз