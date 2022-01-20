Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с, днем 22 января порывы 25 м/с. 23 января на юго-западе, в горных районах ожидается гололед. В городе Таразе ожидается туман, гололед, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром туман.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с. В городе Кызылорде днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается временами туман.

В городе Шымкенте ожидается временами туман.



