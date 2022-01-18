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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    18 Января 2022, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В южной половине Акмолинской области ожидается туман.

    В центре и востоке Актюбинской области ожидается туман.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается туман. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром туман.

    На северо-западе, юге Карагандинской области ожидается туман.

    На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, ожидается днем в южной половине области гололед. Ветер северо-восточный, ночью в южной половине области 15-20 м/с.

    На юге, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман. В городе Павлодаре ожидается туман.

    Утром и днем на западе, в горных, предгорных районах, в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области и в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный на юге, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с. В городе Туркестане утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.

    В городе Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Шымкент Погода
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