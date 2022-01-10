Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юге и востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 18-23 м/с.
В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидается гололед.
На западе Западно-Казахстанской области ожидаетсятуман.
На востоке Карагандинской области ожидается туман.
На юге,в горных, предгорных районах Туркестанской областисохрняется туман. Ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утроможидается туман.
В городе Шымкенте ожидается туман.