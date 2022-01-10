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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Января 2022, 14:56
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге и востоке Алматинской области ожидается туман, гололед. В районе Жаланашколя ветер юго-восточный 18-23 м/с.

В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидается гололед.

На западе Западно-Казахстанской области ожидаетсятуман.

На востоке Карагандинской области ожидается туман.

На юге,в горных, предгорных районах Туркестанской областисохрняется туман. Ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утроможидается туман.

В городе Шымкенте ожидается туман.


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