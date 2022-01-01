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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

1 Января 2022 17:58
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с и более.

На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В городе Атырау ожидаются туман, гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.


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#Атырауская область   #Кызылординская область   #Туркестанская область   #Казгидромет   #Шымкент   #Погода  
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