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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
1 Января 2022 17:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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На севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с и более.
На западе, юге и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. В городе Атырау ожидаются туман, гололед.
В центре Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.
Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.
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