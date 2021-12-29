Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкойй на РГП «Казгидромет».

На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центе области порывы 18 м/с.

На севере в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. В городе Атырау: 30 декабря ожидаются туман, гололед.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.