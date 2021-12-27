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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    27 Декабря 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе, юго-востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. г. Кокшетау: 28 декабря ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, низовая метель.На севере, востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед.

    В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

    На северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе временами ожидается туман.

    На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

    На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

    В центре и на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В городе Костанае ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

    На юге Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

    В городе Нур-Султане ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер южный, на западе области порывы 18 м/с.

    На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области туман. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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