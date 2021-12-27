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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

27 Декабря 2021 17:51
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На большей части Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на северо-западе, юго-востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. г. Кокшетау: 28 декабря ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, низовая метель.На севере, востоке и юге Алматинской области ожидается туман, гололед.

В городе Алматы временами ожидаются туман, гололед.

На северо-западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В городе Актобе временами ожидается туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

В центре и на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В городе Костанае ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

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