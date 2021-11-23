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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    23 Ноября 2021, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем на юге Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге и востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. В городе Атырау ночью и утром ожидается туман, гололед.

    На юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. На севере области туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На севере, востоке, северо-западе Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде днем ожидается гололед.

    На севере Кызылординской области ожидается туман.

    На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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