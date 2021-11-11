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    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

    11 Ноября 2021, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью ожидаются туман, гололед.

    На севере Актюбинской области ожидается гололед. В городе Актобе ожидается гололед.

    В районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с.

    На северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на северо-западе, востоке области и в горных районах 15-20 м/с.

    На юге в Западно-Казахстанской области ожидается туман . Ветер юго-западный , днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    В Нур-Султане утром и днем ожидается гололед.

    На севере Павлодарской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный на юге области днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Алматинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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