Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на северо-западе Акмолинской области ожидаетсяветер юго-западный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В городе Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.

Днем на севере, западеАктюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западеобласти порывы 15-20 м/с.

В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 м/с.

В городе Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в конце дня порывы 15-18 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветерюго-западный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В городе Петропавловскеожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.Ветер юго-западный 15-20 м/с.