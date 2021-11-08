Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Утром и днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, 10 -11 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере и на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, днем на северо-западе области, порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.