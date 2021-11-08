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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

8 Ноября 2021 16:36
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Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Утром и днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В городе Кокшетау утром и днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, 10 -11 ноября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с, порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В городе Петропавловскеднем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.


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